Более 20 человек вывели из горящего дома на 30-градусный мороз пожарные Североуральска

Сегодня в полпятого утра загорелись домашние вещи в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Североуральске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарным пришлось эвакуировать из дома 21 человека, в том числе пятерых детей, притом что на улице в это время было около 30 градусов мороза.

Уже в 04:40 огонь был локализован, в 04:41 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены 05:25. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 19.11.19

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