Возбуждено уголовное дело из-за «резиновой» квартиры на 100 мигрантов в общежитии Минобороны

В общежитии Минобороны обнаружили более 100 мигрантов, которые получили прописку в ведомственных квартирах. Это произошло в 2017 и 2018 годах.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона, документы об иностранцах в отдел по вопросам миграции МВД отправляли бывшая заведующая и паспортист общежития. Благодаря им фиктивную регистрацию получили те, кто не имеет права получать прописку и жить в домах Минобороны.

В военный следственный отдел были направлены материалы прокурорской проверки. По итогам возбуждено уголовное дело по 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания или месту жительства».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.11.19

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