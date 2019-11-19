Патент для трудовых мигрантов с нового года станет дороже

Заксобрание одобрило в первом чтении законопроект, благодаря которому с 2020 года стоимость патента для иностранцев, желающих работать в Свердловской области, возрастет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом выступил директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов. По его словам, коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, предлагается установить на уровне 2,482074. В результате стоимость патентов для иностранных мигрантов составит 5400 рублей, что на 217 рублей больше, чем в 2019 году.

Такое решение, по мнению директора департамента, позволит улучшить защиту рынка труда в области и в то же время не слишком увеличит затраты иностранных работников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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