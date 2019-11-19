Под Богдановичем поймали наркоторговцев с 10 кило синтетики

На трассе из Екатеринбурга в направлении к Богдановичу силовики задержали двух россиян с 10 килограммами синтетических наркотиков. Запрещенные вещества были расфасованы в 15 пакетов и предназначались для продажи в регионах УрФО.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, задержанные – курьеры, члены наркобанды, в которую входят представители нескольких регионов страны. Наркотики нашли в их автомобиле. Вещества, которые везли курьеры, употребляют для психостимуляции и повышения либидо, наркоманы рискуют умереть из-за инфаркта миокарда, получить галлюцинации, впасть в бред, частые эффекты: анорексия, самоповреждения, нарушения в сердечно-сосудистой системе, почечная недостаточность.

Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 15 лет.

Екатеринбург, служба информации

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