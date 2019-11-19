Уральские губернаторы приехали к полпреду, чтобы сверить планы сотрудничества (ФОТО)

Сегодня в резиденции полпреда президента в УРФО Николая Цуканова были подписаны соглашения о межрегиональном сотрудничестве практически между всеми губернаторами округа, а также планы реализации этих соглашений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Николай Цуканов заявил, что межрегиональное сотрудничество очень важно, так это непосредственно заденет 12 млн человек, проживающих в УрФО, и поможет повысить качество жизни людей, несмотря на то, что Уральский округ и сам по себе довольно самодостаточен. Он особо похвалил ЯНАО и Курганскую область, которые уже давно и плодотворно сотрудничают.

Сегодня было подписано еще несколько соглашений. Например, тюменский губернатор Александр Моор подписал с курганским коллегой Вадимом Шумковым соглашение о выделении Зауралью крупной субсидии.

Кроме того, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, челябинский – Алексей Текслер, курганский – Вадим Шумков и тюменский – Александр Моор – подписали планы мероприятий по реализации ранее заключенных соглашений.

Евгений Куйвашев отметил, что у Свердловской области есть договорённости о сотрудничестве с коллегами из уральских регионов в сфере медицинского обслуживания жителей, строительства дорог, оказания взаимной помощи при реализации перспективных проектов как в приграничных территориях, так и в целом на уровне субъектов РФ. Еще одно важное направление, по которому сегодня ведётся работа, – это создание Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня совместными усилиями Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

План мероприятий по реализации соглашений между Свердловской и Курганской областями достаточно обширен. Например, по данным РИА «Новый День, речь идет о совместных проектах в сфере сельского хозяйства, такие как строительство завода по переработке зерновых культур. Более того, возможно, регионам удастся создать совместные проекты по переработке ТКО. Касается сотрудничество и знаменитого центра Илизарова, который расположен в Кургане. Курганская область готова проводить обучение для свердловских медиков в этом учреждении. Кроме того, свердловчане смогут получать там лечение. В планах региональных правительств – обсуждение возможности создания совместного проекта санаторно-курортного комплекса.

Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Салехард, Тюмень, Ханты-Мансийск, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

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