Владельцев старинного особняка Федорова заставили отремонтировать ветхое здание

Особняк мещанина Федорова в центре Екатеринбурга должны будут привести в порядок в течение трех лет. На ужасное состояние здания обратила внимание прокуратура и вышла в суд с иском к собственникам.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, собственники старинного здания на улице Чернышевского, 9, – администрация города и физлицо. Дом взяли под госохрану в 1991 году. Но за особняком нет должного ухода, он буквально распадается.

Прокурор Ленинского района Екатеринбурга обратился в суд с иском к департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации и физлицу с требованием разработать научно-проектную документацию, проект зон охраны объекта культурного наследия и принять меры к сохранению особняка. Суд требования удовлетворил. Собственники должны восстановить здание в течение 36 месяцев.

Особняк Федорова – образец жилого дома XIX века, сочетает черты классицизма и утверждающейся эклектики.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

20 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Нашли выход: гордума изменила категорию земли под спорным участком над станцией метро «Бажовская». / МУГИСО: 46% муниципалитетов не установили налоговую ставку на имущество физлиц. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»