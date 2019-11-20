Екатеринбург готовится встречать божоле нуво

Екатеринбург готовится отметить праздник молодого вина. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью в профильные магазины привезут ящики с Beaujolais Nouveau. Средняя цена за бутылку составит примерно 700 рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в магазине сети «Магнум», расположенном на Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге, у них бутылку божоле нуво урожая 2019 года можно будет приобрести по акции за 659 рублей. Спрос прогнозируется высоким – традиционно модное молодое вино хорошо раскупается в первый день продаж и последующую неделю.

Сомелье напоминают, что божоле нуво – вино молодое, нестабильное, а значит, с ним лучше не перебарщивать во избежание неприятных ощущений на следующее утро.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

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