российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 ноября 2019, 10:20 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбург готовится встречать божоле нуво

Екатеринбург готовится отметить праздник молодого вина. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью в профильные магазины привезут ящики с Beaujolais Nouveau. Средняя цена за бутылку составит примерно 700 рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в магазине сети «Магнум», расположенном на Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге, у них бутылку божоле нуво урожая 2019 года можно будет приобрести по акции за 659 рублей. Спрос прогнозируется высоким – традиционно модное молодое вино хорошо раскупается в первый день продаж и последующую неделю.

Сомелье напоминают, что божоле нуво – вино молодое, нестабильное, а значит, с ним лучше не перебарщивать во избежание неприятных ощущений на следующее утро.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

В Сысерти будут судить авторитетного бандита, пойманного в Чехии. / Жители Свердловской области стали брать больше потребкредитов и реже по ним платить. / Министр ЖКХ объяснил, почему нельзя построить полигон и мусоросортировку рядом с его домом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,