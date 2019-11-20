На Урале гаишники спасли водителя, у которого замерзло топливо

На трассе Екатеринбург – Тюмень сотрудники ГИБДД спасли водителя фургона. Его машина встала из-за того, что замерзло дизельное топливо.

О ЧП в ГИБДД сообщили водители, они рассказали, что на трассе в Камышловском районе стоит фургон. На месте выяснилось, что водитель «Мицубиси-Фусо» ехал в сторону Ханты-Мансийска, из-за проблем с топливом его машина остановилась прямо на дороге. Сотрудники ДПС Камышловского района отвели мужчину согреться, к моменту спасения он промерз настолько, что не мог объяснить, что же произошло – на улице было ниже 20 градусов мороза. Затем машину с помощью эвакуатора убрали с дороги и отвезли на ремонт в ближайший населенный пункт.

В УГИБДД по Свердловской области напоминают, в морозы лучше не планировать дальние поездки, но в случае необходимости надо иметь при себе теплые вещи, термос с горячими напитками, мобильный телефон, запас топлива. В случае ЧП звонить по телефону «112».

Екатеринбург, служба информации

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