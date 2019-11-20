Глава минэкономики рассказал, когда зарплаты в области догонят среднероссийский уровень

Депутаты заксо в ходе сегодняшней согласительной комиссии по бюджету-2020 поинтересовались у членов правительства, когда средняя зарплата во внебюджетном секторе достигнет среднего уровня по России, от которого она сегодня отстаёт на несколько тысяч рублей в месяц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос задал единоросс Владимир Никитин. «Мы догоняем, или так и будем отставать»,– спросил он у и.о. министра экономики Андрея Корюкова. Чиновник ответил, что губернатор достиг договорённости с крупным бизнесом, что зарплата будет устанавливаться на уровне 5 процентов выше ежегодной инфляции. И тогда через три года можно будет догнать среднероссийский уровень.

Депутат Михаил Зубарев поинтересовался зарплатой определенной категории граждан – муниципальных служащих в городах с населением меньше 25 тысяч человек. По его данным, их доходы не дотягивают даже до средней зарплаты по региону, не то что по стране. На что получил ответ, что у этой работы есть свои плюсы – уверенность в будущем и полностью белая зарплата.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

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