В Екатеринбурге из-за морозов ждут аварий. Горожанам запретили приближаться к парящим люкам

В Екатеринбурге из-за морозной погоды, которая в ближайшие дни сменится умеренным холодом, могут произойти аварии на тепловых сетях и объектах коммунального хозяйства. Перепад температур негативно влияет на их прочность, отчего не исключены повреждения.

Аварийные объекты могут быть опасны для горожан, их призывают соблюдать меры предосторожности. «При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите о случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 005 или диспетчеру ЕТК по телефону +7-343-329-37-00», – сообщили в пресс-службе компании.

Там попросили екатеринбуржцев особо следить за детьми, чтобы те не играли вблизи объектов теплоснабжения, а также не парковать на тепловых камерах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

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