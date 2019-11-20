В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина

В Екатеринбурге в районе Городка Чекистов нашли труп мужчины. На вид ему было около 60 лет. Он умер от обморожения и сутки пролежал во дворе на проспекте Ленина. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал «Лампа».

В пресс-службе горздрава корреспонденту «Нового Дня» рассказали, что тело обнаружили накануне в 13:20, приезжала бригада скорой, но медикам оставалось только констатировать смерть. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили, что точные причины смерти человека будут известны позднее. «Следственным отделом по Кировскому району г. Екатеринбург СКР по Свердловской области по факту обнаружения тела мужчины, без внешних признаков насильственной смерти, проводится доследственная проверка. Причина смерти гражданина будет установлена в ходе судмедэкспертизы», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

«Когда учитель закрывает двери, ученики держат окна», – минстрою напомнили про 110-летнюю школу. / В Екатеринбурге из-за морозов ждут аварий. Горожанам запретили приближаться к парящим люкам. / Уволенному генералу Ибиеву нашли сменщика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»