В бизнес-центре поймали осужденную, которую сотрудники ГУФСИН пригласили на фотосессию (ФОТО)

Сотрудники ГУФСИН задержали осужденную, которую они пригласили в фотостудию. По данным ведомства, 7 февраля 2019 года гражданка В. была осуждена Орджоникидзевским районным судом за незаконное приобретение наркотических веществ без цели сбыта. По материалам дела, девушка с подругой через интернет заказала запрещенные вещества, после чего ее задержали сотрудники полиции на месте, где была «закладка».

В наказание задержанную приговорили к 400 часам обязательных работ. Осужденная в рамках выданного предписания должна была заниматься уборкой Широкореченского кладбища Екатеринбурга. Однако девушка прогуливала работу и не отвечала на звонки инспектора УИИ. В ноябре она была объявлена в федеральный розыск.

«Мониторинг сети Интернет показал, что гражданка В. хочет стать моделью. Сотрудники отдела розыска ГУФСИН от лица представителей модельного агентства предложили ей провести пробную фотосессию, назначили дату и время встречи в одной из фотостудий Екатеринбурга. В. с радостью согласилась на фотосессию. Девушка подготовилась к фотосессии – сделала макияж, подобрала соответствующий, на ее взгляд, наряд. В фотостудии ее ждали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области», – рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Задержание девушки произошло в БЦ «Суворов» (ул. Радищева, 6а). После ее доставили в отделение полиции, затем в суд. Постановлением Ленинского суда неотбытая часть наказания заменена на лишение свободы на 2 месяца.

Екатеринбург, служба информации

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