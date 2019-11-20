Уралец отсудил 600 тысяч за подсунутый перекупщиками автохлам

Житель Ревды через суд смог стребовать деньги с перекупщиков. Он был уверен, что покупает небитую машину в хорошем состоянии, но, когда изучил документы, которые салон оставил в авто, обнаружил бумагу с длинным перечнем проблем автомобиля и выписку о ДТП с его участием.

Ревдинец Владимир в марте этого года купил в ООО «Автореал» автомобиль Lada Vesta, машина ему обошлась в 590 тысяч рублей. Салон выдал два пакета документов – для него и для ГИБДД. Мужчина дома заглянул во второй пакет, там была диагностическая карта с перечнем неисправностей и выписка с сайта ГИБДД о том, что автомобиль участвовал в ДТП. Владимир направил продавцам претензию о расторжении договора купли-продажи, сославшись на то, что с момента покупки не прошло 15 дней, и он нашел существенные недостатки, о которых ему не говорили. Автосалон ответил, что якобы обо всем рассказали покупателю. Несостоявшийся автовладелец подал иск в Ревдинский городской суд, и там встали на сторону перекупщиков. Но в Свердловском облсуде решение изменили.

В высшей инстанции напомнили, что покупатель имеет право вернуть технически сложный товар в течение 15 дней, если вскроются недостатки, а письменных доказательств того, что его предупреждали о поломках и ДТП, не имеется. И в тех бумагах, что салон подготовил для ГИБДД и которые случайно прочел Владимир, его подписи не оказалось. «Предыдущим продавцом автомобиля, у которого его приобрело ООО «Автореал», был представлен полный перечень всех неисправностей и дефектов, среди которых были значительные явные недостатки и неисправности ходовой части (подвески), двигателя, трансмиссии, иных узлов и агрегатов, а также дефекты лакокрасочного покрытия и коррозии. Всего список составил страницу формата А4 мелким шрифтом. При этом каких-либо доказательств, что на момент продажи автомобиля Владимиру Б. ООО «Автореал» устранило все недостатки, а не только видимые, суду представлено не было», – пояснили в пресс-службе облсуда.

В итоге договор решением суда был расторгнут. ООО «Автореал» заплатит Владимиру 590 тысяч рублей за машину, 2 тысячи компенсации морального вреда, 10 тысяч за судебные издержки и штраф в 50 тысяч. С компании также взыскана госпошлина в 9 400 рублей.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 20.11.19

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