Соратника экс-депутата Госдумы лишили водительских прав, когда он вышел из психбольницы после убийства

В Екатеринбурге суд Чкаловского района рассмотрел иск о лишении права управлять транспортными средствами Александра Берхольда – это соратник бывшего депутата Госдумы России Валерия Язева. «Суд удовлетворил иск в защиту прав неопределенного круга лиц, основание – то, что он страдает заболеванием, которое содержится в списке препятствующих управлению транспортным средством. Суд постановил признать недействительным право управления ТС, отправить решение в областную ГИБДД, срок на обжалование месяц», – рассказала «Новому Дню» адвокат конторы № 22 «Магнат» Юлия Бузуева (представляет интересы детей мужчины, убитого Берхольдом).

Она уточнила, что ранее обратилась в следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга, чтобы возбудить уголовное дело в отношении тех, кто выдал права Берхольду, – это произошло после того, как в 2014 году в ходе расследования уголовного дела об убийстве суд принял решение о том, что Берхольд психически нездоров и представляет опасность для окружающих.

Напомним, Берхольд всего год назад вышел из психиатрической клиники, куда был помещен на принудительное лечение после убийства, совершенного в 2013 году. Тогда он расправился с предпринимателем Самвэлом Хачатряном, гражданским супругом своей знакомой. Как говорилось в сообщениях СК, «на почве личной неприязни» он дважды выстрелил оппоненту в затылок из травмата, а после размозжил голову тупым предметом. Причем 11 годами ранее в отношении Берхольда также расследовалось уголовное дело по статье «Убийство». Однако оно было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

В ходе расследования убийства Хачатряна после проведения трех экспертиз Первоуральский городской суд установил, что Берхольд был вменяем, но получил расстройство уже после убийства. На этом основании его отправили не в колонию, а на принудительное лечение – сначала в спецклинику в Волгограде, спустя четыре года – в филиал психбольницы № 6 в окрестностях Екатеринбурга. Еще через полгода после ходатайства самого Берхольда суд сменил форму лечения – ему больше не приходилось быть в спецлечебнице постоянно, а лишь требовалось являться за лекарствами.

В 2019-м стало известно, что мужчина ездит за рулем своего автомобиля, несмотря на серьезное психическое расстройство. После резонанса в суд был подан соответствующий иск. Добавим, что ни сам Берхольд, ни его представители на рассмотрение иска сегодня не явились.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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