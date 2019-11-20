«Через крышу к нам в квартиру падают голуби» – жителям аварийных домов придется подождать расселения еще пару лет (ФОТО, ВИДЕО)

В Белоярском районе насчитывается больше 50 аварийных многоквартирных домов, которые подлежат сносу. Меньше половины из них по решению Белоярского суда должны расселить до конца года. Этого момента собственники ждут уже несколько лет, так как жить приходится в квартирах с дырявыми потолками. Однако у местных чиновников другие планы. Подробности – в нашем материале.

Жителям аварийных домов придется еще потерпеть

По решению Белоярского суда одними из первых до конца этого года должны расселить три дома на улице Ломоносова, которые находятся вблизи ж/д станции Баженово. Жители дома № 2 сетуют, что аварийным здание признали пару лет назад, и с тех пор «кормят завтраками», когда встает вопрос о расселении. Крышу строения местные сравнивают с решетом. Чердак облюбовали голуби: перья, помет и мертвые птицы падают в подъезд в квартиры через дыры в потолках.

В доме № 6 на Ломоносова и вовсе жить невозможно. Больше двух лет назад горели сараи, вспыхнуло и жилое здание. Все это время оно стоит без окон и дверей, а также без отопления и воды. Жить в нем осталась лишь пенсионерка, к которой в квартиру проведено электричество.

О расселении домов до 31 декабря 2019 года жители на Ломоносова узнали из интернета. Вопрос о переселении они подняли на собрании на прошлой неделе, где присутствовал глава Белоярского ГО. «Андрей Андреевич Горбов сказал, что переселения не будет. Квартир нет, на строительство квартир денег нет. Пообещал расселить к 2021 году. Представляете, что будет к этому времени? Потолок сто процентов рухнет», – жалуются собеседники агентства.

Глава Белоярского ГО Андрей Горбов подтвердил «Новому Дню», что на этот год денег на расселение нет. «Решение суда мы получили в этом году. Финансовый год у нас уже был распределен. И понятно, что это достаточно большие затраты. Мною было принято решение об отсрочке исполнения решения суда. На сегодняшний день документы находятся в суде. Я обратился к губернатору Свердловской области, в министерство финансов за дополнительным финансированием, увеличением расходных полномочий по программе переселения», – поясняет чиновник.

Он пояснил, что уже подготовлены земельные участки под новостройки. Также приглашены частные инвесторы, которые примут участие в строительстве зданий. При расселении у жителей аварийных домов будут выкупать квартиры, либо переселять их в новостройки.

Слова Горбова о появлении новостроек отчасти подтверждают объявления, которые расклеены на домах № 2, 4, 6, 8, 10 по улице Школьной. Эти здания также должны были расселить до конца этого года. В листовках жителей предупредили, что с 11 по 15 ноября в квартирах будут проводиться обмеры для составления технических паспортов. Местные жители рассказали журналисту «Нового Дня», что замеры уже проведены, а данные понадобятся при распределении квартир.

Белоярский ГО, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Белоярский ГО. Другие новости 20.11.19

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