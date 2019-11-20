Глава Екатеринбурга открыл участковый пункт полиции в Академическом (ФОТО)

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в церемонии открытия участкового пункта полиции в микрорайоне Академический, на улице Академика Вонсовского, 21/2.

«Мы открываем небольшой, но очень важный для жителей объект, – заявил Александр Высокинский. – Академический является не только самым динамично развивающимся микрорайоном, но и самым безопасным. Желаю нашим коллегам, которые стоят на страже общественного порядка, дальнейших успехов в их непростом труде!»

К поздравлениям присоединились депутаты Екатеринбургской городской думы Николай Смирнягин и Герой России Сергей Воронин.

В новом помещении разместились служба участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних, экипажи патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Пункт оснащен всем необходимым оборудованием и, по словам специалистов, позволит эффективно и качественно осуществлять прием граждан, а также оперативно реагировать на их обращения.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что в церемонии открытия участвовали заместитель начальника полиции ГУ МВД Эдуард Бородин и заместитель начальника УМВД Андрей Швыдченко. Полковник Бородин искренне поблагодарил администрацию Екатеринбурга за вклад в поддержание правопорядка и отметил, что состоявшееся событие, безусловно, стало настоящим приятным сюрпризом к профессиональному празднику участковых уполномоченных.

Представители ЕГД Николай Смирнягин и Сергей Воронин выразили уверенность, что не за горами создание полноценного отдела полиции в микрорайоне, а на сегодняшний момент новый опорный пункт является форпостом по профилактике правонарушений в Академическом.

Высказал свою точку зрения и новосел Павел Ковин: «Я живу в соседнем доме, и хочу сказать огромное спасибо всем, кто имеет отношение к созданию опорного пункта, максимально приближенного к народу, и оснащению его необходимым оборудованием. Теперь нам, взрослым и детям, будет гораздо спокойнее».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

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