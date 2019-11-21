На Уралмаше меняют участок ветхой теплосети

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) проводят замену участка ветхой теплосети в Орджоникидзевском районе, на улице Восстания, 17.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, работы ведутся без отключения потребителей: параметры тепла и ГВС у жителей близлежащих восьми домов только снижены. На период ремонтных работ температура подаваемой воды составит около + 50 градусов.

Три специалиста с применением пяти единиц спецтехники меняют изношенный участок квартального трубопровода диаметром 200 мм. Полностью завершить работы энергокомпания планирует сегодня до 20:00, но приложит все усилия, чтобы закончить раньше, после чего коммунальные ресурсы будут поданы в полном объеме.

Чтобы обеспечить надежность теплоснабжения потребителей, ЕТК проводит круглогодичный контроль состояния всего теплосетевого комплекса. Это позволяет оперативно выявить и своевременно заменить наиболее изношенные участки трубопроводов.

Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок.

Екатеринбург, служба информации

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