В Екатеринбурге нашли уже не в первый раз пропавшую школьницу

Пропавшую в Екатеринбурге 15-летнюю Юлию удалось разыскать через установленных полицией ее друзей и знакомых.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, своим знакомым девочка объяснила, что не хочет возвращаться домой, так как поссорилась с мамой, и ей хочется погулять самостоятельно.

Школьница ушла из дома еще 9 ноября, но ее мама обратилась в органы полиции только 15-го. Накануне, 20 ноября, девочка была найдена. Противоправных действий в отношении нее совершено не было. Добавим, что девушка уже не в первый раз уходит из дома, склонна к бродяжничеству. В предыдущий раз она терялась в январе этого года.

Екатеринбург, служба информации

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