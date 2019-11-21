Две женщины, одна из которых была беременна, погибли в ДТП с грузовиком (ФОТО)

В УГИБДД Свердловской области расследуют ДТП, в котором погибли две женщины, одна из которых ждала ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, несчастье случилось вчера на 185 км автодороги Пермь – Екатеринбург. По предварительным данным, 53-летний водитель «Лады Гранты» при выезде на дорогу с полосы разгона не уступил дорогу грузовому автомобилю «Рено» с полуприцепом, который двигался по главной.

В момент ДТП в салоне «Лады» находились три пассажира, две женщины и мужчина. Одна пассажирка, женщина 1974 г. р., погибла на месте ДТП, еще двое – женщина 1977 г. р. и мужчина 1974 г. р., были госпитализированы. В тяжелом состоянии в больницу был доставлен и водитель «Лады». Уже позже стало известно, что женщина 1977 г. р., которая находилась на поздних сроках беременности, скончалась в больнице. Ни ее, ни ребенка врачам спасти не удалось.

На месте ДТП сотрудники полиции установили, что у водителя легкового автомобиля был стаж всего 5 месяцев. В момент ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности. На несколько часов движение на участке трассы, где случилось ДТП, было ограничено. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Екатеринбург, Пермь, служба информации

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