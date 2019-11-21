Режевской водоканал банкротят из-за долгов почти в 100 миллионов

«ЭнергосбыТ Плюс» подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие» банкротом. Поводом для обращения энергетиков в суд стала неплатежеспособность муниципального предприятия, накопившего задолженность за электроэнергию более в 96 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс», «Реж-водоканал» систематически не исполняет своих обязательств по оплате поставленной электрической энергии и исполнительным листам. Кроме того, активы МУПа не покрывают даже четверти накопившихся долгов.

По данным энергетиков, признаки банкротства появились у муниципального предприятия еще в 2016 году. А в феврале 2018 года директор МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие» был оштрафован по заявлению ФНС за неисполнение обязанности по обращению в суд с заявлением о собственном банкротстве.

«Неплатежеспособность водоканала вынуждает нас прибегнуть к крайним мерам – процедуре банкротства. Ведь подобные суммы задолженности ставят под сомнение надежность функционирования не только данного предприятия, но и всего коммунального хозяйства муниципалитета», – комментирует директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.

Напомним, ранее энергетики инициировали прокурорскую проверку в отношении МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие».

Екатеринбург, Елена Васильева

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