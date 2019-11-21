Абсурд: «Почта России» установила звонок для инвалидов над десятком ступенек (ФОТО)

Одно из отделений «Почты России» в Екатеринбурге установило звонок на высоком крыльце – прежде чем добраться до кнопки, чтобы попросить о помощи, люди с ограниченной подвижностью должны преодолеть почти десяток ступеней.

Отделение «Почты России» с такой организацией «доступной среды» находится на Тбилисском бульваре, 3. «По идее, до кнопки костылем можно достать», – иронично заметила читательница, приславшая фото РИА «Новый День».

Абсурдность снимка прокомментировала в соцсетях председатель объединения инвалидов-колясочников «Свободное движение», член Общественной палаты Екатеринбурга Елена Леонтьева в фейсбуке. «Когда люди делают формально, для галочки, не задумываясь, для кого она предназначена. В почтовых отделениях обычно на звонки никто не реагирует. Персонала не хватает. Кстати, на двери висит справа объявление, что инвалидам можно позвонить и услугу окажут бесплатно на дому (принесут заказное письмо или посылку). Идея хорошая, работала вначале неплохо, если с почтовым отделением повезет. Часто дозвониться невозможно», – отметила она.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.11.19

Сегодня отмечается День приветствий. / Кровь и мочу желающих получить права свердловчан будут возить в Екатеринбург. / Режевской водоканал банкротят из-за долгов почти в 100 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»