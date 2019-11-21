Стало известно, когда запустят первую «Ласточку» из Екатеринбурга в Пермь

Скоростные поезда «Ласточка» вскоре начнут курсировать между Пермью и Екатеринбургом. Первый рейс отправится 9 декабря, дорога займет около 5,5 часов. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Поезд будет проходить через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск. Отправление из Перми в 6-27, а из Екатеринбурга – в 17-16. Решетников уточнил, что билеты на новый рейс можно будет купить на следующей неделе. Отметим, ранее заместитель начальника Свердловской железной дороги Артем Панов рассказывал, что в «Ласточках» добираться из Екатеринбурга в Пермь можно будет в туристических и стандартных вагонах, а также в купе бизнес-класса. Стоимость билетов варьируется от 660 до 1045 рублей в зависимости от класса вагона.

Екатеринбург, служба информации

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