Из Краснотурьинска в Екатеринбург вертолетом экстренно доставили троих детей

Троих детей в тяжелом состоянии доставили из Краснотурьинска в Екатеринбург. Их перевезли на одном вертолете, несмотря на разные диагнозы. У самого старшего ребенка, пятилетнего мальчика, травмы после ДТП, которое случилось в Североуральске, 10-месячная девочка получила ожоги. Детей сейчас лечат в Детской городской клинической больнице №9.

Самая маленькая пациента этого рейса – девочка, которой не исполнилось и месяца, у нее врожденная патология, ее отправили в Областную детскую клиническую больницу. Как рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области, ребят привезли на вертолете Ми-8, это всего третий его рейс. Раньше вертолеты могли доставлять только одного пациента, в этом же можно разместить от 2 до 6 пациентов, в зависимости от тяжести их травм, количества сопровождающих медработников и объема медоборудования. В рейсе из Краснотурьинска детей сопровождала авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф под руководством врача анестезиолога-реаниматолога. Самую маленькую пациентку перевозили в специальном неонатальном кювезе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.11.19

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