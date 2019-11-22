Министр ЖКХ попытался выпросить 600 млн на завершение строящихся объектов. Новых не будет вообще

Новые объекты коммунального хозяйства в 2020 году в Свердловской области начинать строить не будут, потому что министерству ЖКХ урезали даже финансирование тех, которые надо завершить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании рабочей группы по ЖКХ согласительной комиссии по бюджету глава профильного министерства Николай Смирнов.

«По контрактам с муниципальными образованиями, заключенными в 2019 году, на переходящие объекты инфраструктуры у нас в сентябре было заложено 1 млрд 900 млн рублей. Сейчас стоит 1 млрд 300 млн. Обязательства бюджета не профинансированы на 600 млн рублей. Я не могу начать строить новые объекты, имея кредиторскую задолженность по уже начатым. Поэтому прошу согласительную комиссию восстановить эту сумму. Иначе люди не получат зарплату, бюджет не получит налоги», – заявил он. В течение заседания он еще несколько раз повторил, что в 2020 году новых объектов начинать не будет.

Председатель бюджетного комитета заксо Владимир Терешков предложил заложить в бюджет ко второму чтению какую-то «стартовую величину».

По подсчетам Смирнова, на госконтракты, которые завершаются только в первом квартале 2020 года, необходимо 247 млн рублей.

Депутат Владимир Никитин поддержал мнение, что выделение отрасли 247 млн рублей на завершение объектов первого квартала надо записать протокольно: «Это не только суды, это еще и опасность того, что в муниципалитетах привстанет хозяйственная деятельность. Да, денег у нас лишних нет. Но эти деньги надо включать».

Замминистра финансов Светлана Климук повторила депутатам уже сказанное ранее: «Рост доходов по налогу на прибыль у нас напряженный. Рост доходов 102,4 процента, расходов по области – 108,3 процента, включая Универсиаду. Нравится нам, не нравится, на Универсиаду будут тратиться заемные средства, так решил президент. Мы же не против ваших пожеланий, все пожелания хорошие», – попыталась успокоить участников заседания представитель минфина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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