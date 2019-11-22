Чайка в городе – центр Екатеринбурга уставлен патрулями ГИБДД

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сегодня работает в Екатеринбурге. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», в уральскую столицу он прибыл накануне вечером, успев провести несколько приватных встреч – по некоторым данным, речь шла о представителях ряда ФПГ региона.

Сегодня в своем формате и графике Чайка общается с представителями среднего и малого бизнеса Свердловской области, выслушивая жалобы на работу контролирующих органов.

В связи с визитом высокопоставленного чиновника центр города буквально уставлен патрулями ГИБДД – особенно много их в квартале «белого дома», мэрии и заксо.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.11.19

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