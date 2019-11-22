Прокуратура проверит, почему в Екатеринбурге стали чаще рваться трубы с горячей водой

Прокуратура Екатеринбурга идет с проверкой в ЕТК и «Т Плюс». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, вызывают вопросы многочисленные факты аварий на теплосетях уральской столицы, в результате которых снизились параметры теплоснабжения в многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность указанных организаций в части своевременности исполнения обязательств по проведению работ капитального характера на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, магистралях, устранению аварий, соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой. Также будут проверены доводы публикации в СМИ об отсутствии отопления в многоквартирных домах на территории Орджоникидзевского и Октябрьского районов города», – говорится в сообщении прокуратуры Екатеринбурга.

В настоящее время в прокуратуру вызваны должностные лица органов местного самоуправления и организаций, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг населению надлежащего качества.

В ЕТК, в свою очередь, подчеркивают, что сделали все необходимое для поддержания теплосетей города в рабочем состоянии. «В ходе летней ремонтной кампании выполнены все необходимые мероприятия по подготовке оборудования теплосетевого комплекса к отопительному сезону. Проведены диагностические испытания, ремонтные работы и перекладки трубопроводов тепловых сетей в запланированном объеме. В период отопительного сезона специалисты ЕТК проводят плановые обходы и диагностику тепловых сетей, своевременно выявляя повреждения. На сегодняшний день имеют место локальные повреждения, которые устраняются в оперативном порядке», – сообщили «Новом Дню» в пресс-службе ЕТК. Там также подчеркнули: руководство ЕТК готово содействовать проведению прокурорской проверки, предоставить все необходимые материалы и документы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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