У киргиза в Кольцово отобрали 30 миллионов рублей

Полиция Екатеринбурга и Свердловской области со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День» вечером 21 ноября, незадолго до прилета в Екатеринбург генерального прокурора Юрия Чайки три налетчика с травматическим оружием у отеля «Анджело» в Кольцово, фактически прямо на привокзальной площади, стреляли в курьера, который нес большую сумку с деньгами.

Как сообщают источники агентства в силовых структурах области, предположительно речь идет о так называемом черном нале с одного из крупнейших рынков УрФО – «Таганского ряда». Сумка должна была улететь с курьером в Киргизию – как раз вечером 21 ноября в 23:00 туда отправлялся прямой рейс. «Похитители были хорошо осведомлены о передвижениях курьера, подкараулили его и забрали наличку. Эпизод попал на камеры наблюдения, которых в Кольцово предостаточно – все произошло примерно в 19:20», – говорят силовики.

22-летний пострадавший с легкими ранениями был доставлен в 36-ю горбольницу Екатеринбурга, однако его раны оказались не тяжелыми и не угрожающими жизни.

В Свердловской области действует спецплан «Перехват» – однако найти налетчиков пока не удалось. Машина, на которой они скрылись из Кольцово, была найдена – она была сожжена в районе остановки общественного транспорта «Туберкулезный диспансер» на дублере Сибирского тракта.

Отметим, что по факту вооруженного нападения возле гостиницы возбуждено уголовное дело по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».

Екатеринбург, Елена Васильева

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