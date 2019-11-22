«Денег нет!» – «Ну давайте Балтым убьем!» – экс-депутат поспорила с замминистра финансов

Озеру Балтым, на котором так любят отдыхать и строить дачи свердловчане, грозит огромная экологическая опасность, если не достроить коллектор в поселке Санаторном Верхней Пышмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на заседании рабочей группы по ЖКХ временной согласительной комиссии по бюджету-2020 бывший депутат заксо, а ныне – почетный гражданин Верхней Пышмы Галина Артемьева. По ее словам, на берегах Балтыма сейчас идет активная застройка, так что потребителей у коллектора будет очень много, а цена вопроса – не такая уж большая: 15 млн рублей.

«Источников нет», – лаконично ответила замминистра финансов Светлана Климук. «Ну давайте убьем озеро!» – возмутилась Артемьева.

«А пусть город не выдает разрешения на строительство, пока не закончите с коллектором», – посоветовал Николай Смирнов.

Отметим, эпопея со строительством коллектора в поселке тянется уже более 10 лет.

Окончательное решение по этому вопросу будет вынесено при балансировке бюджета.

Верхняя Пышма, Евгения Вирачева

Верхняя Пышма. Другие новости 22.11.19

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