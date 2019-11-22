В «Мегамарте» на Восточной покупатели обнаружили тараканов (ВИДЕО)

Сегодня покупатели в магазине торговой сети «Мегамарт» на улице Восточной обнаружили тараканов. Об этом «Новому Дню» рассказал общественник Андрей Волегов. «Я остановился, увидел, что на коньяке таракан ползет, потом на полу и на месте, где выставлялся коньяк. Всего было около трех насекомых», – говорит он.

Тараканы в магазине

Представитель общественной организации «Экоправо» дополнил, что не смог сообщить сотрудникам магазина о находке, так как спешил. Андрей Волегов собирается сообщить в Роспотребнадзор, чтобы ведомство провело проверку.

Екатеринбург, служба информации

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