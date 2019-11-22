Искусственная или натуральная? Дизайнеры и экологи о том, надо ли покупать шубы жителям Урала

Тренд на использование искусственного меха в этом сезоне дошел до масс-маркетов – после того как от натуральных шкур животных официально отказались представители тяжелого люкса, например, Dior и Gucci, а вслед за ними – бренды медиум-сегмента вроде Armani, Max Mara, Hilfiger. Уральские дизайнеры не отстают от тренда и предлагают покупателям одеваться не в норку и песца нынешней зимой, а в «этичный» мех. Закроются ли магазины с шубами и пальто из натуральных материалов, или Россия переболеет этой модой и вернется к корням, «Новому Дню» рассказали уральские дизайнеры и экологи.

Хозяйка студии N.mode Нелли Гращенкова некоторое время назад отказалась от натурального меха. «Я все же больше за искусственное сырье, потому что животных люблю и мне их жаль. Мне совсем не хочется шить шубы, заказывая шкурки в питомнике, зная, что под этот заказ убьют 30-40 зверей. Поэтому я этого не делаю. С другой стороны, многие люди, живущие в суровых минусах, вряд ли смогут комфортно существовать в искусственных мехах, это тоже надо понимать. Как и старшее поколение – не все готовы отказаться от вещей, которые подчеркивают статус, не все готовы выбросить шубы, подаренные или купленные лет десять назад. Поэтому для себя я пришла к такому консенсусу: как дизайнер я выбираю формат реставрации, ремонт, современный перекрой натуральных шуб, которые были куплены давно и в силу тех или иных обстоятельств нуждаются в обновлении. Что касается изготовления новых: только искусственный мех и искусственная кожа», – рассказала она.

Арт-директор дома «Соло дизайн» Наталия Соломеина напомнила: еще несколько лет назад многие аналитики моды говорили, что придет время, и не будет никаких натуральных материалов. «Но европейский деконструктивизм умер вместе с кокаиновым шиком и всеми идеями и тенденциями конца ХХ века. Да, сейчас тренд на ЗОЖ, правильное питание, экологичное отношение к одежде и к стилю ношения. Но в этом плане подвижны страны, где тепло, где нет экстремальных климатических условий. А Россия, во-первых, не входит в число государств – законодателей моды, во-вторых, находится в зоне тяжелых климатических условий. Традиционно в России носили меха, шубы, валянную одежду, все, что согревает – а это натуральные ткани и материалы. Думаю, тенденция к переходу на искусственный мех не будет иметь климатического и экономического обоснования у нас. И чем лучше экомех? Это продукты переработки нефти, этот процесс загрязняет окружающую среду, а материалы не греют. Так что сможем ли мы выжить в синтетических мехах и экокоже? Сложно жить в стране, где восемь месяцев в году зима, и не носить шубы и валенки. Давайте расставлять приоритеты, Россия большая, и нам холодно. Не вижу в этом большого вреда», – сказала собеседница агентства.

Общественник-эколог Анна Балтина объяснила «Новому Дню», что важно, как создан искусственный мех. «Бывает, он произведен в таких условиях, что у него огромный экослед. Я сама ношу зимнюю куртку без меха. Не могу мех носить давно. Хотя обувь кожаная. Купила в этом году зимние ботинки из искусственного материала – в них холодно, а когда на улице более-менее тепло, то наоборот – жарко. При этом ботинки недешево стоят. В детстве у меня была крутая шапка из Болгарии из голубого искусственного меха. В ней было и весело, и тепло. В советские времена искусственный мех называли «чебурашкой», в нем ходили не из-за тренда, а из-за малого бюджета. Никто не вымерз», – заметила она.

Автор канала EcoFox, журналист Екатерина Норсеева считает, что без шубы из шкур животных можно обходиться, что и делают тысячи жителей России, в том числе – Урала. «Мне странно слышать, когда рассказывают про то, что на Урале нельзя выжить без шубы. Давно, например, вы видели мужчину в мехах? Они ж как-то выживают. Ну и женщины в соболях, конечно, покупают накидки вовсе не ради тепла. Да и те, кто покупает, скажем, короткую шубку из песца, которого вырастили на меховой ферме в Китае, за 20-25 тысяч рублей, едва ли в первую очередь думают про то, как не замерзнуть в минус 30. Никого не призываю носить пуховики и «эко»-мех, или устраивать похороны своей норковой шубе после просмотра жутких картинок с меховых ферм, но задуматься об альтернативах – например, шерстяных пальто, в которых точно не замерзнешь, стоит», – пояснила она.

Психолог Анна Кирьянова посчитала, что шубы из натурального меха выйдут из моды в ближайшем будущем. «Наверное, довольно скоро выйти на улицу в шубе будет даже неловко и стыдно. В некоторых странах уже неловко чувствует себя дама в шубе, ее могут краской облить или обозвать. А у нас на Урале холодно, в шубах многие ходят. Но я свою с прошлого года убрала в шкаф. Выбросить ее, как один модный дизайнер поступил, я не решилась. Но носить тоже уже не хочу», – объяснила она.

Ранее в интервью «Новому Дню» научный сотрудник лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ, кандидат биологических наук, председатель СМУ ИЭРиЖ УрО РАН Иван Сморкалов и старший научный сотрудник той же лаборатории Светлана Кайгородова рассказывали о том, что лучше для окружающей среды – натуральная шуба или искуственный мех. «Если отбросить чисто этические вопросы, касающиеся прав животных, то шуба, сделанная из шкур животных, выращенных для этой цели на звероферме или добытых по квоте в дикой природе, очень даже «экологична» и никакого вреда окружающей среде не наносит. Если это не результат браконьерства и истребления редких видов. А искусственный мех снова возвращает нас к вопросу нефтедобычи. Мы можем оценивать только насколько рационально в данном случае используются ресурсы, которые позволяют человечеству жить. Носить зимой натуральную овечью или лисью шубу на Урале – рационально, надеть один раз накидку из дикого песца на вечеринку в Каннах, а потом на годы спрятать ее в «шубохранилище» – нерационально, так же нерационально, как принципиально носить только синтетику, будучи охотником или владельцем овечьего стада. Если делать все по уму, натуральная шуба или искусственная одинаково безопасны», – говорили они.

Екатеринбург, Елена Сычева

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