«Ласточки» из Екатеринбурга пойдут в Пермь и Тюмень (РАСПИСАНИЕ)

С 8 декабря 2019 года из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь начнут ходить «Ласточки». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской железной дороги, межрегиональные рейсы будут выполняться электропоездами в стандартном пятивагонном исполнении (с местами для сидения) ежедневно в формате дневного экспресса.

Из Перми «Ласточка» (№ 802) будет отправляться в 06:27 (здесь и далее – время местное) и прибывать в Екатеринбург в 11:43 (через 5 часов 16 минут). В обратном направлении из Екатеринбурга (№ 803) отправление в 17:16, прибытие в Пермь – в 22:52 (в пути – 5 часов 36 минут). Остановки – на станциях Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка и Первоуральск.

Из Тюмени «Ласточка» (№ 811) будет отправляться в 06:49 и прибывать в Екатеринбург в 11:49 (через 5 часов). Из Екатеринбурга (№ 814) отправление в 17:48, прибытие в Тюмень в 22:18 (в пути – 4 часа 30 минут). Остановки – на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский и Богданович.

Приобрести билеты на «Ласточки» № 814/811 и № 803/802 можно будет в железнодорожных кассах дальнего следования, на сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» за 45 дней до начала поездки.

Стоимость проезда в направлении Екатеринбург – Пермь по полному тарифу на стандартные места составит 1052 рубля, в направлении Екатеринбург – Тюмень – 938 рублей. Применяется график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды будут продаваться билеты с понижающим либо повышающим коэффициентом.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.11.19

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