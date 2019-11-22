В Белоярском районе на 17 минут исчез свет

Технологический сбой в работе электросети в Белоярском районе Свердловской области произошел 22 ноября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Россети Урал», в 14:05 на новой подстанции, не входящей в ведение компании, произошло технологическое нарушение, в результате чего на 17 минут 6 тысяч 900 человек в наших сетях оказались без электроэнергии. «Аварийная бригада произвела переключение, электроснабжение потребителей было налажено», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Россети Урал».

Сформирована специальная комиссия, которая разберется в причинах нарушения работы тяговой подстанции.

Екатеринбург, Елена Васильева

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