В Екатеринбурге открылся ресторан с пинцей, ставшей причиной серии судов в Москве (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылся второй итальянский ресторан, где главной позицией меню станет пинца – родственница пиццы от шефа Валентино Бонтемпи. Это ещё один проект ресторатора Кирилла Шлаена и повара с Аппенин после пинцерии в Ельцин-Центре. Новое заведение появилось на Верх-Исетском бульваре в одном из корпусов Синара-Центра. В зале под ярко-желтым куполом сразу на входе расположена открытая кухня, ещё два зала есть на первом этаже по бокам и один – на втором, прямо под куполом, который скоро прикроют люстрой.

Отличий от пинцы от пиццы, по словам Бонтемпи, сразу несколько – и тесто, которое готовится на закваске, из итальянской муки с пониженным содержанием глютена, и способ его раскатки, вернее формовки – это не традиционный круг, а, скорее, овал, наполненный воздухом. Сама технология приготовления такова, что тесто просто растягивают руками. Отсюда и название – пинца, от итальянского глагола pinzare, то есть «щипать, вытягивать». «После нашего успеха пошла волна, все начали делать пинцу», – сказал Бонтемпи. Но само слово «пинца», как и «пинса», запатнетовано Валентином Бонтемпи, и он следит за тем, чтобы российские рестораторы не выдавали обычную пиццу за пинцу. Несколько судов уже прошли в Москве после открытия там пинцерий Maestrello Джулии Маэстрелло, Фабио Брессана и Маттео Кастанья. Сначала суд первой инстанции встал на сторону Валентино Бонтемпи, но в мае прошлого года Палата по патентным спорам разрешила свободно использовать в России слово «пинса», однако затем Бонтемпи все же удалось оспорить это решение в суде по интеллектуальным правам.

Некоторые, впрочем, идут на хитрости, и в меню пишут просто, например, «Пи...а «Маргарита», как сделал столичный шеф-повар Виталий Истомин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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