В Екатеринбурге при задержании полицейский застрелил подозреваемого (ФОТО)

Сегодня на улице Опалихинской в микрорайоне Заречном Екатеринбурга был застрелен молодой человек 1991 года рождения.

По предварительным данным следственного комитета по Свердловской области, гражданин погиб при оказании им активного сопротивления и применения насилия в отношении сотрудника полиции. Парень подозревался в незаконном хранении наркотических веществ. Как сообщили РИА «Новый День» в СКР, «на месте происшествия найдены признаки применения табельного оружия, на теле умершего след от огнестрельного ранения».

Место происшествия. Фото СУ СКР по Свердловской области

Сотрудник полиции, проводивший операцию, был доставлен в больницу с признаками сотрясения мозга и травмой руки, полученными во время задержания мужчины. На месте инцидента работает следственная группа. Проводится проверка, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы. Выясняются обстоятельства инцидента, при которых происходило задержание молодого человека, в том числе проверяется правомерность действий полицейского. По итогам процессуальной проверки будет принято объективное процессуальное решение.

«24 ноября в 05:50 возле дома на улице Халтурина в Верх-Исетском районе Екатеринбурга задержанный за хранение наркотических веществ молодой человек, 1991 года рождения, после попытки его освидетельствовать в медицинском учреждении, от чего он отказался, пытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы. Лейтенант полиции, 1993 года рождения, начал его преследовать и догнал у дома на улице Опалихинской. В процессе борьбы подозреваемый оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции. В соответствии с федеральным законом «О полиции», сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление с попыткой завладеть пистолетом, после чего и произошел второй выстрел, который оказался смертельным. Для установления всех точных и подробных обстоятельств ЧП на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, начальник городского УМВД полковник Сергей Кулагин, а также следователь регионального Следственного комитета. По результатам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. В отношении погибшего подозреваемого по факту хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по статье 228 УК Российской Федерации. Сотрудник полиции также пострадал, с травмами он доставлен в больницу, где ему сейчас оказывают необходимую врачебную помощь. По предварительным данным, сотрудник ППС табельное оружие применил правомерно», – пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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