Грузовик ОМОНа и автобус ППС у здания ФСБ удивили екатеринбуржцев

Возле здания УФСБ по Свердловской области стоят грузовик ОМОНа и автобус ППС. Об этом «Новому Дню» рассказали читатели.

Как пояснил источник агентства в силовых структурах региона, организовано усиление перед матчем «Урал» – «Спартак», который проходит на Центральном стадионе в рамках 17-го тура российской премьер-лиги. Впрочем, сейчас транспортные средства уже пустые, передают очевидцы. Судя по всему, силовики уже на матче – игра началась в 14:00.

Екатеринбург, служба информации

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