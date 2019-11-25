В Екатеринбурге перекроют дороги ради зимнего забега

В Екатеринбурге в ближайшее воскресенье, 1 декабря, пройдет зимний полумарафон. Центр города будет перекрыт.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, легкоатлеты стартуют от площадки ККТ «Космос» (улица Дзержинского, 2) в 10:30. Они смогут пробежать две дистанции на выбор: 21 километр и 7 километров. Дистанция полумарафона будет пролегать в основном по набережной Городского пруда (по обеим сторонам) и частично по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина и Челюскинцев.

Планируется перекрывать движение всех видов транспорта с 9:00 до 14:00 по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до проспекта Ленина; по набережной Рабочей Молодежи, от переулка Химиков до улицы 8 Марта; по улице Дзержинского, от улицы Горького до входа на территорию спортивного комплекса «Динамо».

С 8 утра в день забега будет запрещена парковка на улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на набережной Рабочей Молодежи, от улицы 8 Марта до проспекта Ленина; в переулке Химиков, от улицы 8 Марта до набережной Рабочей Молодежи; на улице Горького, от входа на территорию спортивного комплекса «Динамо» до улицы Дзержинского.

Екатеринбург, служба информации

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