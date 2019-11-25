Начало зимы в Екатеринбурге будет бесснежным

В Свердловской области установилась ясная и относительно теплая погода. По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшую неделю снега не будет вовсе – вероятность осадков нулевая.

По ночам столбики термометров будут опускаться до -7…-9 градусов, днем будет около -5…-7. К выходным потеплеет – до -1 градуса днем. В уральском метеобюро «Новому Дню» также сообщили, что существенных осадков не ожидается. «Небольшой снег все же есть, и это не является исключительным явлением», – сказала агентству главный синоптик уральского УГМС Галина Шепоренко.

По народным приметам, малоснежный ноябрь предрекает хороший урожай хлеба в следующем году. «23 ноября – Ераст. Наши предки говорили: «С Ераста жди ледяного наста». Но если в этот день на деревьях иней, а 25 ноября землю запорошит снегом, то вплоть до Введения (4 декабря) будут оттепели и простоит осенняя распутица. 28 ноября – Гурий. Выпавший в этот день снег не тает до весны», – говорится в календаре народных примет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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