В Североуральске осужден хулиган, побивший двух полицейских палкой

Житель Североуральска Шахин Абдуллаев приговорен к лишению свободы на три с половиной года за то, что подрался с двумя полицейскими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облпрокуратуры, инцидент произошел в ночь с 19 на 20 сентября 2018 года на улице Советской поселка Покровск-Уральский. Абдуллаев, в квартире которого разбили окно, вызвал полицию. На место прибыл наряд из двух полицейских и стажера, которые решили охранять объект до прибытия дежурного участкового. В 2 часа 10 минут ночи нетрезвый Абдуллаев вышел во двор и начал громко ругаться матом. Сотрудники полиции потребовали прекратить безобразие, но он оказал неповиновение и, схватив одного из сотрудников полиции за грудки, потребовал, чтобы они покинули место происшествия.

Полицейские попытались надеть на дебошира наручники, но он стал отбиваться палкой. В результате один полицейский получил ушиб правого предплечья, второй – ушиб головы. Добавим, что в момент совершения преступления Абдуллаев уже находился на условном сроке за другие правонарушения.

Североуральск, служба информации

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