В ДТП на Серовском тракте погибла девушка, случайно оказавшаяся в машине

Накануне вечером на подъезде к Верх-Нейвинскому случилось смертельное ДТП. 30-летний водитель «Лады Калины» пошел на обгон по встречной полосе и влетел в Renault Duster. Как уточнили позднее в пресс-службе областного управления ГИБДД, у водителя отечественной легковушки был стаж всего полгода. Он был трезв, но обгонять другую машину он решил там, где это было запрещено знаками.

«В результате ДТП серьезные травмы получила девушка 1999 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сиденье «Лады». Пассажирка была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоуральска, где позже скончалась», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Там же рассказали, что поездка для погибшей девушки была случайной – с водителем она не была знакома, и нашла попутную машину, ехавшую в Екатеринбург, через сервис поиска. «Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает, что подобные поездки могут быть очень опасны, зачастую водители не имеют достаточного опыта управления автомобилем, а транспортное средство может быть неисправно. Поэтому ГИБДД рекомендует не экономить на безопасности, пользоваться легальными перевозчиками и не пренебрегать собственной жизнью», – сказали в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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