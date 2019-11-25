На Урале «раскрыли» схему финансирования войны между городом и областью из-за рубежа. Но оказалось, что деньги получил вуз

Муниципальное предприятие из Екатеринбурга нашлось в списках получателей грантов бельгийского фонда Агентство по аудиовизуальному и культурному образованию. Речь идет о ЕМУП «Спецавтобаза», которое с этого года стало региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. По информации СМИ, муниципальное предприятие, которое находится на балансе мэрии Екатеринбурга, стало одним из 11 получателей грантов из Брюсселя в 2015 и 2017 годах. Общая сумма – почти 500 тысяч евро. Часть денег, которую отправили в Екатеринбург, якобы ушла вице-мэру, впоследствии ставшему вице-губернатором Владимиру Тунгусову, на финансирование войны между областью и городом.

Как рассказали «Новому Дню» в самой «Спецавтобазе», денег из-за рубежа предприятие не получало и получать не могло. В списке ЕМУП оказался, поскольку выступал партнером грантополучателя из Екатеринбурга – Уральского федерального университета. «В ЕМУП «Спецавтобаза» обратились представители УрФУ с просьбой выступить в качестве эксперта в подготовке образовательного стандарта и партнера вуза, т.к. вуз участвовал в грантовой программе и заявлялся на получение финансирования для подготовки специалистов в области экологии. Соответственно, никаких иностранных грантов ЕМУП не получал, а лишь согласился оказать консультационную помощь университету», – объяснили агентству в пресс-службе предприятия, в качестве доказательства предоставив письма из УрФУ.

В свою очередь, в пресс-службе университета подтвердили, что просили помощи у ЕМУП «Спецавтобаза». «Предприятие привлекалось к выполнению проекта по программе Erasmus+ 585761-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP «Повышение компетентности в устойчивом управлении отходами в вузах России и Казахстана/EduEnvi» в качестве технического консультанта. Результатом вышеупомянутого проекта явилась образовательная программа уровня магистратуры «Устойчивое управление твердыми отходами», прием на которую объявлен в 2020 году», – объяснили в пресс-службе вуза.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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