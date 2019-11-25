У активистки протестов в сквере забрали сыновей

Родственники отняли сыновей у активистки протестов в сквере у театра драмы Алены Смышляевой. Об этом она сама рассказала в своем фейсбуке. «Бабки сплели целый заговор: приехали в гимназию, устроили там целое представление, какая я плохая мать. Ввязали в свою игру школьного психолога, классного руководителя, опеку, директора гимназии. Я такой бабской истерии климактерической давно не видела. Еще и сестру мою втянули в эту игру. Она звонила моим подругам, рассказывала, что я невменяемая», – написала она, уточнив, что сыновья у бабушек.

Напомним, ранее у Смышляевой забрали ипотечную квартиру за долг, сформировавшийся перед банком – кредит она взяла в валюте, а после резкого скачка цен на доллары и евро в 2014 году, перестала делать взносы, т.к. ежемесячный платеж вырос до 60 тысяч рублей, а с супругом женщина разошлась, оставшись с двумя сыновьями.

Смышляева стала героиней ролика, который у многих ассоциируется с началом серии акций в защиту сквера у драмы. 13 мая утром, когда зеленую зону огородили забором, она подошла со стороны театра, раскачала забор, а потом залезла на одно из деревьев в сквере и отказывалась оттуда спускаться, пока ее не сняли с него полицейские.

Алена Смышляева в сквере

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