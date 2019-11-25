«Горе Белой» дадут 1,2 млрд, уникальному стадиону – нет

Члены рабочей группы по физкультуре, спорту и туризму согласительной комиссии свердловского заксобрания решили, что на кластер «Гора Белая» денег все-таки надо дать, хотя в первой редакции закона о бюджете такого пункта не было.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр инвестиций Виктория Казакова рассказала, что уже разработан план работ до 2021 года, уничтожено 30 несанкционированных свалок, заведены аккаунты в соцсетях, где есть тысячи подписчиков. В кластере работают 13 копаний, которые обещали инвестировать в него 999 млн рублей. Поэтому министр предложила выделить «Горе Белой» 1,2 млрд рублей на строительство спортивной инфраструктуры.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков поинтересовался, как в районе кластера обстоит дело с населением – убывает оно или прибывает, потому что раньше там были довольно депрессивные поселки.

Директор УК «Гора Белая» Леонид Гункевич заявил, что проект уже сделал район более привлекательным: там подорожала земля и повысилась выручка в кафе и ресторанах.

Депутат от Каменска-Уральского Михаил Голованов потребовал, чтобы министерство обосновало, почему кластеру выделяют именно эту сумму, и какая от этого будет отдача.

Оказалось, что вопрос он задал не просто так: его очень волнует судьба стадиона технических видов спорта в его городе. Сейчас стадион, по его словам, находится в таком виде, что это «ни в какие ворота не лезет», а между тем там часто проходят международные соревнования по техническим видам спорта. Это и мотогонки, и заезды на квадроциклах, и состязания по авиамоделированию. Тут же занимаются ученики спортивной школы ДОСААФ. «Ну стыдно, просто стыдно, это же лицо нашей области!» – заявил Голованов. На ремонт стадиона нужно, по его словам, 291 млн рублей. Однако рабочая группа отнеслась к его просьбе без энтузиазма.

Добавим, что на выборах заксо в 2016 году депутатом по Каменск-Уральскому округу был избран известный мотогонщик Виталий Хомицевич, который тренирует детей как раз на этом стадионе, но затем спортсмен сразу отказался от мандата, который получил его однопартиец и земляк Михаил Голованов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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