«Куда людей девать, в речку кидать?» – новый депутат заксо попросил денег на бассейн

Только что получивший мандат депутата заксо Виктор Бабенко отметился первым ярким высказыванием – на заседании согласительной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он поддержал главу Карпинска Андрея Клопова, который просил у правительства денег на ремонт и реконструкцию стадиона, в частности – единственного в городе плавательного бассейна, который был открыт в 1950 году, и теперь в нем нужно менять практически все. Ремонт бассейна мэр оценил в 61 млн рублей. По словам Клопова, с этой просьбой он выступал во время работы согласительных комиссий в 2016, 2017, 2018 годах, но безуспешно.

Виктор Бабенко горячо поддержал мэра. «Это же единственный бассейн в городе! Куда людей девать, в речку кидать?» – возмутился он.

Однако окончательного решения принято не было.

Екатеринбург, Карпинск, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Карпинск. Другие новости 25.11.19

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