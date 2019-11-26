Самую плотную утреннюю пробку в Екатеринбурге спровоцировал регулировщик

Жители нескольких районов восточной части Екатеринбурга сегодня встали в пробках на Малышева и Восточной. По словам водителей, на перекрестке этих улиц работал регулировщик. Ближе к 10 утра светофор заработал, но заторы не рассосались до сих пор.

«Зафиксирована необычно сложная пробка – улица Высоцкого, улица Малышева, от улицы 40-летия Комсомола до Восточной улицы. В пробке длиной 3,6 км можно потерять 60 минут, что на 32 минуты больше обычного», – подсчитали в «Яндекс.Пробках». Сервис отметил необычно плотный для данного времени суток трафик улице Малышева к Центральному стадиону – вместо привычных 6 баллов фиксировались 8-балльные заторы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.11.19

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