В Екатеринбурге снегоуборщик сбил подростка (ФОТО)

В Екатеринбурге на Сортировке снегоуборщик сбил 17-летнего парня, который шел по тротуару перед ним.
ЧП, как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, случилось накануне в 17:47 на улице Технической, в районе дома № 19. Подросток шел по довольно широкому тротуару, за ним ехал погрузчик LongGong. 35-летний водитель погрузчика по каким-то причинам сбил молодого человека.
У парня диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, он находится в 9-й больнице. Причины случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.
Екатеринбург, служба информации
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