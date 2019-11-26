В Екатеринбурге снегоуборщик сбил подростка (ФОТО)

В Екатеринбурге на Сортировке снегоуборщик сбил 17-летнего парня, который шел по тротуару перед ним.

ЧП, как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, случилось накануне в 17:47 на улице Технической, в районе дома № 19. Подросток шел по довольно широкому тротуару, за ним ехал погрузчик LongGong. 35-летний водитель погрузчика по каким-то причинам сбил молодого человека.

У парня диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, он находится в 9-й больнице. Причины случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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