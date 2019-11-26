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Вторник, 26 ноября 2019, 10:27 мск

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Екатеринбургские депутаты отложили план приватизации городского имущества на 2020 год

Комиссия по муниципальной собственности гордумы Екатеринбурга отложила утверждение плана приватизации городских активов на 2020 год.

Как заявил председатель комиссии Михаил Вечкензин, к представленному администрацией проекту возникли вопросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в план приватизации входит 631 объект общей стоимостью 2,2 миллиарда рублей. Вечкензин в беседе с журналистами пояснил, что в списке нет крупных активов, за исключением ДК железнодорожников, который был включен в план еще в прошлом году, но прошел только процедуру акционирования.

При этом в новом плане приватизации нет таких муниципальных предприятий, как Водоканал и Гортранс. «Это позиция депутатов. Такие стратегические объекты должны принадлежать городу», – сообщил Вечкензин.

Добавим, что не все депутаты соглашались перенести обсуждение документа. Так, Сергей Мелехин просил привести аргументы, зачем нужно откладывать вопрос. По словам Михаила Вечкензина, с планом не успели ознакомиться все депутаты именно из-за большого количества объектов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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