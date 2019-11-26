ФСБ нашла в Верхней Пышме схрон с боеприпасами (ФОТО)

Схрон с боеприпасами обнаружен на Урале.
Как сообщили РИА «новый День» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, сотрудникам ведомства совместно с ГУ МВД России удалось найти тайник под землей. Он был расположен на территории городского округа Верхняя Пышма.
В результате из незаконного оборота изъято 4 гранаты Ф-1 и 7 гранат РГД-5.
В настоящее время осуществляется розыск лиц, которым принадлежало найденное.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 26.11.19
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