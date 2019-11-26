Роспотребнадзор попросил 400 млн на вакцину, но депутаты в сомнении: «Она протухнет»

Роспотребнадзор по Свердловской области предложил согласительной комиссии увеличить расходы бюджета на вакцинопрофилактику различных заболеваний в 2020 году до 400 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с этой просьбой выступил председатель рабочей группы Вячеслав Погудин – представители самого ведомства не пришли. Погудин отметил, что вопрос уже обсуждался с минздравом, но консенсуса достичь не удалось. В министерстве считают, что на это направление средств заложено достаточно, но санврачи с этим не согласны.

Замминистра здравоохранения Екатерина Есина рассказала, что на 2020 год на вакцинирование граждан заложено 287,9 млн рублей, а 400 млн, по мнению минздрава – это слишком много. Она добавила, что в Свердловской области – огромное количество отказов людей от вакцинации.

Ее поддержали часть депутатов. Вячеслав Вегнер заявил, что был на заседании счетной палаты, где говорилось, что в 2018 году много вакцины было не востребовано и списано. «Зачем мы увеличиваем эти расходы, если мы не можем заставить людей вакцинироваться? Кто-то вакцину закупит, привезет сюда, а она протухнет, а это – бюджетные деньги!» – заявил он.

Почти то же самое сказал единоросс Вячеслав Брозовский: «У меня сотни обращений от избирателей по самым разным вопросам, и ни одного – по прививкам. Может быть, надо не увеличить эту сумму, а наоборот – секвестировать?»

Вячеслав Погудин заметил, что антипрививочное лобби в настоящее время очень сильно, но минздраву и Роспотребнадзору все же следует выработать какую-то позицию.

Тем не менее, большинство членов рабочей группы, в том числе из минздрава и Минфина, решили не удовлетворять просьбу санврачей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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