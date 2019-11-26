Сегодня – день святителя Иоанна Златоуста

Сегодня православные отмечают день святителя Иоанна Златоуста. Согласно преданию, он родился в Сирии около 347 года. Получил хорошее светское образование, но решил посвятить себя служению церкви. В 397 году Иоанн стал архиепископом Константинополя – столицы Византийской империи.

Он был великим богословом и талантливым проповедником. Святитель Иоанн ревностно боролся с нехристианским образом жизни, обличал роскошь и безнравственность императорского двора, за это был низложен и сослан. Умер в ссылке в Абхазии. Через 10 лет после смерти Иоанна Златоуста признали святым, канонизировали, и мощи его перевезли в константинопольский храм Святых апостолов, а позднее – в собор Святого Петра в Рим.

Вся жизнь святого являлась чудом. Но и после его кончины чудеса не закончились. Очевидцы утверждают, что мощи его благоухали так, что достаточно было прикоснуться к покрывалу гроба, чтобы излечиться от болезней.

Согласно народным приметам, со дня Иоанна Златоуста всякая растительная жизнь замирает, а земля погружается в сон до весны.

Екатеринбург, Елена Васильева

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