Заксо просит сдать медцентр для тяжелобольных детей, который минздрав открыл в 2014 году

Рабочая группа по здравоохранению согласительной комиссии заксобрания потребовала решить вопрос с завершением капремонта здания паллиативного отделения ОДКБ на 27 коек на улице Агрономической, 12а.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Александр Серебренников рассказал, что об открытии объекта заявлялось еще в 2014 году, но он все еще не сдан. Замминистра здравоохранения Екатерина Есина пояснила, что деньги были выделены, но минздраву попался недобросовестный подрядчик, и сейчас чиновники с ними судятся.

Вячеслав Погудин подтвердил, что объект имеет огромную социальную важность, и нужно что-то решать.

Депутат Вячеслав Вегнер отметил, что с тех пор «три министра поменялось», да и деньги сейчас совсем не те, что пять лет назад. «По тем ценам вам сейчас ни один подрядчик работу не сделает. Мы будем судиться до упора, но отделение не сделаем», – убежден он.

Вопрос было решено изучить еще раз.

Что касается паллиативных отделений для взрослых, то Есина сообщила, что на 2020 год запланировано открытие четырех: на 25 коек в Нижнем Тагиле, на 15 – в Полевском, на 10 – при областной психиатрической больнице и еще на 10 – в Тавде. Кроме того, будет оснащено 16 выездных паллиативных бригад.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.11.19

В мэрии передумали прекращать кинопоказы в «Салюте». / Сегодня – день святителя Иоанна Златоуста. / В Екатеринбурге снова проведут исследование городского транспорта: бюджет выделил 27 млн. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»